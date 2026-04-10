Туристы на Камчатке остались без палатки после ссоры, двое погибли

Семеро туристов, пропавших во время похода в Налычевском парке, обнаружены, двое погибли, сообщило правительство Камчатского края. Туристы были на маршруте без палатки и спутникового телефона после ссоры.

«Двое туристов обнаружены погибшими; пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Состояние пострадавших уточняется», — говорится в сообщении властей.

Пострадавших эвакуируют на вертолете. Правительство Камчатского края окажет всестороннюю помощь родственникам погибших.

Группа из девяти человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. 3 апреля в районе Таловского кордона между участниками произошел конфликт, после чего они разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном направились по сокращенному маршруту, а семь человек продолжили путь без палатки и связи, описал хронологию министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на странице во «ВКонтакте».

Семеро туристов выходили на связь 6 апреля, на следующий день их видели снегоходчики. Группа планировала за день до Авачинского перевала. После этого связь с ними пропала. Туристы должны были вернуться 10 апреля, но 8 апреля была пурга. Двое отделившихся находятся на Семеновском кордоне.

«Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте. Без палатки ходить через Авачинский перевал зимой в плохой прогноз — безумие», — отметил министр.

Возбуждены дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни… (часть 3 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).