Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие

Украина готова поддержать пасхальное перемирие, объявленное российским лидером Владимиром Путиным, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Накануне Путин объявил о пасхальном перемирии. Российской армии приказано остановить боевые действия на всех направлениях с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Москва понадеялась, что Киев последует примеру.

«Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он отметил, что «людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру».

В прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие. Украина тогда согласилась поддержать режим прекращения огня.