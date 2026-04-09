Глава Кузбасса назвал число точно закрывшихся угольных предприятий

Источник:
Sibnet.ru
Угольный разрез
Фото: Anna Uciechowska / CC BY-SA 3.0

Восемь из приостановивших деятельность предприятий угольной промышленности в Кемеровской области добычу не возобновят, сообщил глава региона Илья Середюк в ежегодном отчете перед Парламентом Кузбасса.

«Сегодня в "красной зоне" находятся 33 угольных предприятия. Восемь предприятий добычу угля уже не возобновят. 17 — приостановили деятельность», — сказал Середюк.

По его словам, угледобыча в 2024-2025 годах снизилась на 11%. При этом в 2018 году Кузбасс добывал 255,3 миллиона тонн угля, однако в настоящее время по этому показателю регион вернулся к уровню 2011 года. За год численность сотрудников в угольной отрасли снизилась на 7 тысяч человек.

«Падение доходов от продажи угля напрямую отражается на бюджетных показателях Кузбасса. Если до кризиса около 40% доходов бюджета региона формировали угольщики, то сейчас показатель снизился до 18%», — отметил губернатор.

По словам главы региона, за 2025 год бюджет Кузбасса недополучил 36 миллиардов рублей. За два года недополученная сумма составила 120 миллиардов рублей. Именно поэтому в регионе не удалось профинансировать часть важных проектов в 2025 году, а бюджет 2026 года был сверстан «с огромным трудом».

Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
