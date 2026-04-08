Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив

Associated Press
Иран и Оман во время двухнедельного перемирия станут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Тегеране.

Вашингтон и Тегеран ранее договорились о двухнедельном прекращении огня. Иран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам: России, Китаю, Индии, Ираку и Пакистану.

Введение платы входит в план двухнедельного прекращения огня, рассказали источники. Раньше пролив считался международным, и никто не платил за проход по нему, отметили они.

По словам собеседников агентства, Иран потратит собранные деньги на восстановление страны. По информации CNN, Иран запрашивает до 2 миллионов долларов за проход одного судна.

До начала операции США против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20–30% мирового морского экспорта нефти и до 30% мирового объема СПГ. Этот маршрут критически важен для поставок энергоносителей из Персидского залива.

Еще по теме
Асфальт: от древнего до современного
Страны G7 обсудят энергетическое выживание
Новак заявил о рекордном спросе на российскую нефть
Белый дом встревожило возможное подорожание нефти до $200
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
Дуров оценил блокировку Telegram в России
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
Украина приготовилась к удару «Орешника»