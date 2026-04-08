Иран и Оман ввели плату за проход через Ормузский пролив

Иран и Оман во время двухнедельного перемирия станут взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Тегеране.

Вашингтон и Тегеран ранее договорились о двухнедельном прекращении огня. Иран обязался обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе. Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным ей странам: России, Китаю, Индии, Ираку и Пакистану.

Введение платы входит в план двухнедельного прекращения огня, рассказали источники. Раньше пролив считался международным, и никто не платил за проход по нему, отметили они.

По словам собеседников агентства, Иран потратит собранные деньги на восстановление страны. По информации CNN, Иран запрашивает до 2 миллионов долларов за проход одного судна.

До начала операции США против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20–30% мирового морского экспорта нефти и до 30% мирового объема СПГ. Этот маршрут критически важен для поставок энергоносителей из Персидского залива.