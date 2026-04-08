Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Тегеран подтвердил прекращение огня и заявил о победе над США.

«При условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран сроком на две недели», — написал Трамп в соцсети Thruth Social.

Президент США сообщил, что к такому решению пришел после бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником сухопутных войск страны Асимом Муниром, которые просили его «воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером».

По словам Трампа, США уже достигли и превзошли все военные цели и продвинулись очень далеко к окончательному соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

«Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против народа Ирана потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение. Иран одержал великую победу и заставил преступную Америку принять свой план из десяти пунктов», — говорится в опубликованном агентством Fars заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В заявлении Ирана изложены десять пунктов, с которыми США, как утверждается, согласились:

Обязательство о ненападении; Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом; Согласие на обогащение урана; Отмена всех первичных санкций; Отмена всех вторичных санкций; Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН; Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ; Выплата компенсации Ирану; Вывод американских боевых сил из региона; Прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

При этом в сообщении Трампа о перемирии говорилось лишь о его готовности обсудить предложенный пакет из 10 пунктов.

Иран принял предложение о прекращении огня после «отчаянных дипломатических усилий» Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая, сообщила The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

Пекин призвал Иран «проявить гибкость» и разрядить напряженность, а также учитывая растущую обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре, утверждает издание.