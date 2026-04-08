Жена пропавшего Героя России рассказала о его поведении накануне

Алексей Асылханов
Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов ни с кем не ссорился накануне исчезновения, сообщила его супруга. Но в день пропажи он ушел на работу позже обычного.

По данным полиции Кузбасса, 3 апреля 23-летний Асылханов вышел из дома по улице Фестивальной в Юрге. Домой мужчина не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Супруга пропавшего Валерия рассказала ТАСС, что Асылханов не получал никаких угроз, ни с кем не ссорился, ни на что не жаловался. «Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть», — добавила она.

Девушка говорила «Аргументам и Фактам», что 3 апреля муж ушел на работу позже обычного — около 16.00, перед выходом он взял с собой документы. При этом на рабочем месте в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса он так и не появился.

Следователи начали проверку после исчезновения молодого человека. 

Рядовой Асылханов был мобилизован на СВО в 2022 году. Там уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ. Был награжден Золотой Звездой в декабре 2024 года. Дважды ранен, во второй раз потерял ногу.

Еще по теме
Кошки включили тостер и сожгли квартиру
Пермский подросток зарезал учительницу
Один из соучастников теракта в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО
Командующий авиацией Северного флота погиб в катастрофе Ан-26
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
Глава автоконцерна GWM объяснил коррозию китайских авто
ВСУ применили графитовые бомбы
Снегирь снял маску в шоу «Маска»
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
32
Трамп объявил о перемирии с Ираном, Иран — о победе над США
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
17
Украина приготовилась к удару «Орешника»