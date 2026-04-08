Жена пропавшего Героя России рассказала о его поведении накануне

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов ни с кем не ссорился накануне исчезновения, сообщила его супруга. Но в день пропажи он ушел на работу позже обычного.

По данным полиции Кузбасса, 3 апреля 23-летний Асылханов вышел из дома по улице Фестивальной в Юрге. Домой мужчина не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Супруга пропавшего Валерия рассказала ТАСС, что Асылханов не получал никаких угроз, ни с кем не ссорился, ни на что не жаловался. «Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть», — добавила она.

Девушка говорила «Аргументам и Фактам», что 3 апреля муж ушел на работу позже обычного — около 16.00, перед выходом он взял с собой документы. При этом на рабочем месте в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса он так и не появился.

Следователи начали проверку после исчезновения молодого человека.

Рядовой Асылханов был мобилизован на СВО в 2022 году. Там уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ. Был награжден Золотой Звездой в декабре 2024 года. Дважды ранен, во второй раз потерял ногу.