Комета C/2026 A1 упала на Солнце

Древняя комета C/2026 A1 прекратила свое существование, упав на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

«Летучие вещества кометы рассеяны в протяженной солнечной короне, тогда как крупные каменные фрагменты теоретически могли упасть непосредственно на солнечную поверхность», — говорится в сообщении.

Часть пылевого хвоста кометы была оторвана и вытеснена давлением света во внешнюю корону. Там она полностью рассеется в ближайшее время, отметили астрономы. Такой исход для C/2026 A1 прогнозировался изначально.

По оценкам ученых, в момент максимального сближения с Солнцем C/2026 A1 разогналась приблизительно до 300 километров в секунду, став самой яркой кометой, видимой в ночном небе.

Астрономы классифицировали C/2026 A1 как один из фрагментов Великой кометы 1106 года, которая наблюдалась в небе как гигантская белая звезда. Ее приблизительный возраст оценивался в 5 миллиардов лет.

SIBNET.RU В MAX



