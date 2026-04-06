Командующий авиацией Северного флота погиб в катастрофе Ан-26

Sibnet.ru
Ан-26
Фото: Igor Dvurekov / CC BY-SA 3.0

Командующий авиационного корпуса Северного флота генерал-майор Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись», — сказал Чибис на оперативном совещании.

Самолет Ан-26 упал 31 марта близ села Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова. По данным Минобороны, в результате крушения самолета погибли 29 человек, среди которых оказались военнослужащие Северного флота.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Минобороны уточнило, что огневого воздействия на самолет не было. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.

Еще по теме
Герой России с СВО пропал в Кузбассе
Смерть звезды «Голоса» Кунгурова расследуют заново
Многоэтажка обрушилась в Махачкале из-за ливней. ВИДЕО
Взрывчатку у трубопровода с российским газом обнаружили в Сербии
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Столото» отказалось выплатить джекпот победителю лотереи
Кремль ответил на слухи об отмене Парада Победы 9 мая
«Недетские» наряды танцовщиц Наташи Королевой вызвали скандал
Подтвержден древнейший компьютерный миф
Мультимедиа
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
29
Дуров оценил блокировку Telegram в России
23
Матвиенко объяснила, почему Россия не похищает Зеленского
19
Трамп заявил о достижении целей в Иране
18
Германия запретила мужчинам покидать страну без разрешения
15
Полет к Луне стартовал с экстренного ремонта туалета