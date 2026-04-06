Командующий авиацией Северного флота погиб в катастрофе Ан-26

Командующий авиационного корпуса Северного флота генерал-майор Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму 31 марта, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы. Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись», — сказал Чибис на оперативном совещании.

Самолет Ан-26 упал 31 марта близ села Куйбышево в Бахчисарайском районе полуострова. По данным Минобороны, в результате крушения самолета погибли 29 человек, среди которых оказались военнослужащие Северного флота.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Минобороны уточнило, что огневого воздействия на самолет не было. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность.