Проблема коррозии китайских автомобилей объясняется совестью производителей, заявил глава концерна Great Wall Motor (GWM) Вэй Цзяньцзюнь.

Коррозия — не только производственная проблема. На это также влияют процесс проектирования автомобилей, выбор используемых конструктивных приемов и материалов. Но в любом случае это – вопрос совести производителей, приводит издание «Китайские автомобили» ответ Цзяньцзюня одному из китайских блогеров.

Руководитель Great Wall Motor уже говорил, что в последнее время качество китайских машин снижается из-за «ценовой войны». Это вызвано рядом факторов, включая стремление сократить цикл разработки и себестоимость.

Раньше кузовные панели многих китайских автомобилей изготавливали из необработанных стальных листов. Затем качеству защиты стали уделять больше внимания. Сейчас же из-за ценового соперничества производители вновь обращаются к этому решению.

На данный момент в Китае распространено мнение о том, что технологические требования к защите автомобилей от ржавчины должны быть закреплены в новом государственном стандарте.