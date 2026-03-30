Роботам-доставщикам предложили прописать ПДД

«Российская газета»
Робот-доставщик
Фото: Kirill Borisenko / CC BY-SA 4.0

Роботам-доставщикам планируют прописать правила дорожного движения, а также штрафы за их нарушения для владельцев этой техники.

С таким предложением к министру транспорта Андрею Никитину и главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет «Российская газета».

Нилов отметил, что сейчас в крупных городах России набирает популярность использование этих автоматических устройств. Они оказываются экономически выгоднее и безопаснее, чем привлечение живых курьеров.

Сейчас роботов-доставщиков можно увидеть на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других городов. Очевидно, что в перспективе их количество будет расти и охватывать все больше территорий.

Таким образом, роботы-курьеры постепенно становятся полноценными участниками дорожного движения, хотя правовой статус этих устройств до сих пор не определен. С учетом их растущего количества требуется подготовить соответствующую нормативную базу, подчеркнул депутат.

Еще по теме
Отложено обязательное оснащение автомобилей кнопкой SOS
Таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах
МВД опровергло штрафы водителей по камерам за отсутствие ОСАГО
«Красивые» номера для авто появятся на «Госуслугах»
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Адам Кадыров оказался не майором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
25
Трамп дал Ирану еще одну отсрочку
20
СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране
16
СМИ узнали о подготовке затяжной наземной операции США в Иране
15
Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора
14
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России