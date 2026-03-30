Роботам-доставщикам предложили прописать ПДД

Роботам-доставщикам планируют прописать правила дорожного движения, а также штрафы за их нарушения для владельцев этой техники.

С таким предложением к министру транспорта Андрею Никитину и главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет «Российская газета».

Нилов отметил, что сейчас в крупных городах России набирает популярность использование этих автоматических устройств. Они оказываются экономически выгоднее и безопаснее, чем привлечение живых курьеров.

Сейчас роботов-доставщиков можно увидеть на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ряда других городов. Очевидно, что в перспективе их количество будет расти и охватывать все больше территорий.

Таким образом, роботы-курьеры постепенно становятся полноценными участниками дорожного движения, хотя правовой статус этих устройств до сих пор не определен. С учетом их растущего количества требуется подготовить соответствующую нормативную базу, подчеркнул депутат.