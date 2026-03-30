Михалков рассказал о разрешении Путина вернуть Ефремова на сцену

Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения вышедшего из колонии по УДО актера Михаила Ефремова на сцену, заявил режиссер Никита Михалков. По его словам, он смог убедить главу государства.

«Мы говорили много раз, говорили долго, и не в том смысле, что он меня переубеждал, но мы по-мужски определяли все про и контра этой возможности», — сказал Михалков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Дмитрию Кайстро.

По словам Михалкова, у него и Путина были «большие сомнения» по этому вопросу, в частности были мысли «сорвется или не сорвется» Ефремов после выхода на свободу. Все решил положительный ответ режиссера на вопрос, готов ли он взять ответственность за артиста. В итоге, Ефремов вернулся «совершенно другим человеком».

Михалков также рассказал, что изначально поставил Ефремову несколько условий для его возвращения на сцену: актер не должен сниматься в кино, давать интервью или играть где-либо еще, а обязан сосредоточиться на лечении и реабилитации.

Ефремов в 2020 году сел пьяным за руль и врезался в другой автомобиль, погиб его водитель. Суд назначил ему восемь лет колонии. Актер вышел условно-досрочно в апреле 2025 года.

В конце марта состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», в котором Ефремов играет вместе с Анной Михалковой.