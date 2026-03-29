Температура в апреле на большей части России будет выше нормы

Температура выше нормы ожидается на большей части России в апреле, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Апрель теплее нормы, температура выше нормы будет на большей части европейской России», — сказала ТАСС Макарова

По ее словам, около нормы температура будет на положительном фоне районы Мурманской области, Карелия, Ленинградская, Новгородская области, западная половина ЦФО — Ростовская область, Калмыкия, Северо-Кавказский федеральный округ, Краснодарский край и Новые территории

В азиатской части страны погода будет тоже теплее нормы. «Сибирский федеральный округ — около нормы, западные районы и юго-запад Сибири, включая большую часть Алтая, западная часть Красноярского края и республика Тыва — около нормы на положительном фоне, Омская, Новосибирская, Кемеровская области и западные районы Алтайского края и республики Алтай — теплее нормы», — уточнила Макарова.

Восточная половина Красноярского края, Иркутская область — будет около нормы на отрицательном фоне и западная половина Якутии, а также Бурятия — около нормы на отрицательном фоне, сказала синоптик.

Она добавила, что на востоке Якутии, в Магаданской области, на западе Чукотского автономного округа и на северо-западе Камчатки будет теплее нормы, на остальной территории около нормы на положительном фоне.