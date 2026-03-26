Манул Тимофей начал процесс «разжировки»

Манул Тимофей в Московском зоопарке
Манул Тимофей из Московского зоопарка приступил к «разжировке» — он будет постепенно сбрасывать вес, накопленный для долгой зимы, сообщила пресс-служба учреждения.

«Мы разработали для Тимофея плавный график снижения веса. Сейчас у него один разгрузочный день в неделю — как правило, в воскресенье он обходится без еды. В остальные дни манул получает корм один раз в сутки, ежедневная порция составляет примерно 150–170 граммов», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В середине зимы, в период максимальной «упитанности», вес Тимофея достигал 6,5 килограмма, к марту он снизился примерно на один килограмм.

Процесс «разжировки» будет постепенно корректироваться: в мае количество разгрузочных дней увеличится до двух в неделю. Ориентировочно диета у манула завершится к началу лета.

Зоологи отметили изменения в поведении Тимофея в связи с солнечной погодой. Палласов кот стал гораздо чаще выходить из домика на свежий воздух.

Внешность манула также претерпевает сезонные изменения. Визуально он все еще очень пушистый, однако понемногу начинает сбрасывать густой подшерсток. Рыжие оттенки в его шерсти появятся позже, ближе к предстоящему летнему теплу.

Еще по теме
Московский манул Тимофей снова остался без невесты
Каких питомцев можно перевозить в салоне самолета
Красноярская полиция забрала четырех котят у пьяного водителя
Почему нельзя завести домашнюю коалу
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
