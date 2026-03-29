Неожиданная ночная атака российской армии уничтожила тайный пункт переброски натовского оружия на Украину, расположенный в прибрежном городке Вилково, пишет на портале Baijiahao китайский военный эксперт пол ником «Разноцветный флаги».

«Это была не случайная атака, а тщательно спланированная операция. За день до нее российские беспилотники провели тщательную разведку портовой территории, зафиксировав местоположение каждого судна и позиций ПВО», — отметил эксперт.

По его словам, суда с немецкими системами ПВО и бронетехникой были видны как на ладони. На рассвете российские силы нанесли точный удар дальнобойным оружием, в результате чего был ликвидирован секретный транспортный маршрут НАТО от Вилково до Одессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пять мест, где скоро может полыхнуть война

Ночным ударом были уничтожены экспериментальные морские мины (ММА-3), которые были совместно разработан британскими и румынские инженерами. Это были не просто дрейфующие, а «умные» мины, способные определять цели, уточнил эксперт со ссылкой на свои источники.

«Украинцы армия при содействии британцев планировала использовать безэкипажные катера для размещения этих мин на основных судоходных путях Черного моря. Целью было полностью заблокировать Севастополь и Новороссийск, где расположены ключевые базы Черноморского флота России», — подчеркнул эксперт.