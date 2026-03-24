Reuters узнал о подготовке Китая к подводной войне с США

Китай проводит масштабное подводное картирование трех океанов. Эти данные могут быть использованы для ведения подводной войны против США и их союзников, пишет Reuters.

Десятки китайских исследовательских судов занимаются составлением карты морского дна в стратегически важных районах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанах для подводной войны с США, пишет Reuters со ссылкой на военных экспертов.

Опрошенные агентством военно-морские эксперты объяснили, что Китай на основе полученных сведений может составить карту подводного рельефа тех мест, где в случае войны будут вести бои подлодки.

Проект «Прозрачный океан», начатый Китайской океанологической академией, включает установку сотен датчиков и подводных сенсорных сетей, фиксирующих температуру воды, соленость и движение подводных потоков.

Сеть охватывает стратегически важные районы: воды у Филиппин, островов Гуам и Гавайи, а также Индийский океан и подходы к Малаккскому проливу. Китайские ученые и власти называют проект научным, но официальные документы указывают его важность для «обеспечения морской обороны и безопасности».