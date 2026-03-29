Найден простейший способ снизить тревожность за полчаса

PLOS Mental Health
Прослушивание ритмической музыки в течение 24 минут может заметно снизить уровень тревожности, доказали психологи из Университета Торонто Метрополитен совместно с компанией LUCID, занимающейся цифровыми терапевтическими технологиями.

Тревожные расстройства — одни из самых распространенных психологических проблем. Обычно их лечат медикаментами или когнитивно-поведенческой терапией, но есть более простые методы борьбы с этой проблемой, приводит журнал PLOS Mental Health отчет ученых.

Музыка с ритмической стимуляцией заметно снижала как когнитивные, так и физические проявления тревожности по сравнению с розовым шумом. Участники также сообщали об улучшении эмоционального состояния.

Самый выраженный эффект наблюдался при прослушивании музыки в течение 24 минут. Сеанс такой длительности оказался столь же эффективным, как и 36-минутный, и значительно лучше, чем 12-минутный.

По словам ученых, 24 минут — оптимальный баланс: этого достаточно, чтобы заметно снизить тревожность, но при этом человеку не нужно выделять слишком много времени.

