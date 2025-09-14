Ученые узнали, как с возрастом меняются музыкальные пристрастия

Музыкальные вкусы меняются с возрастом, поэтому со временем рекомендации сервисов для прослушивания музыки начинают казаться «странными», выяснили ученые из Университета Гетеборга.

«Когда ты молод, хочешь попробовать все. Но с возрастом у тебя уже есть стиль, с которым ты себя идентифицируешь. Хит-парады становятся менее важны», — сказал доцент Университета Гетеборга Алан Саид.

Исследователи проанализировали данные за 15 лет о прослушиваниях более 40 тысяч пользователей сервиса Last.fm. Всего в выборку вошли свыше 542 миллионов воспроизведений более миллиона треков, приводит «Газета.ру» сообщение пресс-службы университета.

Оказалось, что подростки и молодые люди слушают широкий спектр популярной музыки, следуют за трендами и открыты к экспериментам. С взрослением вкусы становятся разнообразнее, но постепенно слушатель сужает круг интересов и выбирает музыку, которая больше связана с личным опытом.

Для систем рекомендаций — это серьезный вызов. Молодым нужно предлагать комбинацию новых хитов и классики, с которой они еще не знакомы. Люди среднего возраста ценят баланс между новым и знакомым, а пожилые хотят видеть в рекомендациях музыку, отражающую их уникальные предпочтения.