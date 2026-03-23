Цифровой паспорт позволит заселяться в гостиницы

Sibnet.ru
Новый этап внедрения цифрового паспорта стартует в конце марта — россияне смогут подтверждать личность с его помощью при заселении в гостиницу, следует из опубликованного постановления правительства.

Цифровой паспорт представляет собой QR-код с фото и ключевыми данными личности, генерируемый в приложении «Госуслуги». Его можно предъявлять как в самом приложении, так и в национальном мессенджере Max.

Внедрение цифрового паспорта началось в 2023 году после указа президента Владимира Путина. Электронный документ содержит сведения о ФИО, дате рождения, месте регистрации, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также водительское удостоверение и СТС при наличии.

Первый этап введения цифрового паспорта начался в конце сентября прошлого года — тогда его начали принимать в кино, музеях, для входа в офисные центры с пропусками, при покупке товаров с возрастной маркировкой в магазинах, получении посылок.

С конца 2025 года цифровой паспорт начали принимать в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта, а также в МФЦ для некоторых услуг.

