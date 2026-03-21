Разработчики раскроют будущее Minecraft

Sibnet.ru
Minecraft
Фото: downloadsource.fr / CC BY 2.0

Разработчики студии Mojang 21 марта проведут первую в 2026 году презентацию Minecraft Live, в ходе которой они расскажут о будущих обновлениях одной из самых популярных в мире онлайн-игр.

Обновление Tiny Takeover включает множество детенышей животных, жителей и зомби с уникальными звуками и анимацией. Помимо этого будут добавлены золотые одуванчики, с помощью которых можно останавливать взросление детенышей.

Ожидается, что обновления в Minecraft будут внедрены во второй половине 2026 года. В презентации поучаствуют специальные гости, которые должны представить некий «секретный контент».

Презентация Minecraft Live стартует в 21.00 по московскому времени, посмотреть шоу можно будет на официальных каналах Mojang на YouTube и Twitch .

Состоялся релиз «убийцы» Minecraft
