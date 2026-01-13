НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Состоялся релиз «убийцы» Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
259 0
Экшен-RPG Hytale
Фото: © Hypixel Studios

Экшен-RPG Hytale от студии Hypixel Studios, которую называют «убийцей» Minecraft, 13 января вышла в раннем доступе.

Разработчики игры являются сооснователями Hypixel, одного из самых влиятельных серверов Minecraft в мире. Ожидается, что в день старта Hytale привлечет около 1 миллиона игроков, поэтому создатели проекта ранее призвали фанатов скачать лаунчер заранее.

«Hytale сочетает в себе элементы песочницы с динамичностью RPG: исследуйте сгенерированный мир, полный подземелий, секретов и разнообразных существ, а затем формируйте его блок за блоком», — отмечается на сайте игры.

Внешне Hytale напоминает легендарный Minecraft, игровой процесс сосредоточен на исследованиях и строительстве. Кроме этого, игроки могут создавать на платформе создавать собственный контент, разрабатывать мини-игры и запускать серверы для сообщества.

Игра на старте будет доступна на ПК по цене от 20 долларов, позднее она появится на консолях. Hytale продается и запускается только через собственный лаунчер, который можно скачать на официальном сайте.

Еще по теме
Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox
Roblox ввела обязательное подтверждение возраста
Roblox отключил функции общения для российских пользователей
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
смотреть все
Игры #Онлайн-игры
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
32
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией