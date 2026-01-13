Состоялся релиз «убийцы» Minecraft

Экшен-RPG Hytale от студии Hypixel Studios, которую называют «убийцей» Minecraft, 13 января вышла в раннем доступе.

Разработчики игры являются сооснователями Hypixel, одного из самых влиятельных серверов Minecraft в мире. Ожидается, что в день старта Hytale привлечет около 1 миллиона игроков, поэтому создатели проекта ранее призвали фанатов скачать лаунчер заранее.

«Hytale сочетает в себе элементы песочницы с динамичностью RPG: исследуйте сгенерированный мир, полный подземелий, секретов и разнообразных существ, а затем формируйте его блок за блоком», — отмечается на сайте игры.

Внешне Hytale напоминает легендарный Minecraft, игровой процесс сосредоточен на исследованиях и строительстве. Кроме этого, игроки могут создавать на платформе создавать собственный контент, разрабатывать мини-игры и запускать серверы для сообщества.

Игра на старте будет доступна на ПК по цене от 20 долларов, позднее она появится на консолях. Hytale продается и запускается только через собственный лаунчер, который можно скачать на официальном сайте.