Силы ПВО Ирана подбили американский истребитель-невидимку F-35, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Пентагон косвенно подтвердил поражение самолета.

Самолет был поражен над центральной частью Ирана. «Истребитель получил серьезные повреждения, его судьба неизвестна», — говорится в сообщении КСИР. В подтверждение иранская гостелерадиокомпания IRIB опубликовало видео поражения F-35.

Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости факт экстренной посадки F-35. «Нам известно о сообщениях, согласно которым самолет F-35 США совершил аварийную посадку на региональной авиабазе США после выполнения боевого задания над Ираном», — сказал он.

По его словам, самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии.