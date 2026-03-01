Мусульмане отпразднуют Ураза‑байрам

Мусульмане по всему миру 20 марта встретят один из главных праздников ислама — Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам празднуют все мусульмане вне зависимости от течения — как шииты, так и сунниты. По-арабски праздник называется Ид уль-Фитр, что буквально переводится как «праздник прекращения поста».

Это праздник разговения после месячного поста, когда мусульманам нельзя пить и есть от рассвета до заката. Рано утром верующие соберутся на коллективные богослужения, после молитвы мусульмане расходятся по домам, где их ждет праздничный стол.

Дата празднования каждый год меняется, поскольку мусульманский мир ориентируется на лунный календарь. Согласно астрономическим расчетам, последний день месяца Рамадан наступил 19 марта, поэтому Ураза-байрам в 2026 году отмечается 20 марта.

В связи с празднованием Ураза-байрама в девяти регионах России 20 марта объявлен выходным днем — отдыхать будут жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Чечни и Крыма.

Еще по теме
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»
Илью Муромца переименуют на Украине
Великий пост в 2026 году: календарь питания на каждый день
Начался священный для мусульман месяц Рамадан
Читайте также
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
Таксистов в России задумали разделить на любителей и профессионалов
Америке напомнили о военном преступлении страшнее Хиросимы
Барана рассекретили в шоу «Маска»
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Трамп заявил, что захват Кубы станет для него честью
Трамп пригрозил НАТО «плохим будущим»
Раскрыта причина инфицирования скота в Новосибирской области
Трамп заявил о предотвращении Третьей мировой нападением на Иран
Трамп потребует от Японии участия в борьбе Ираном