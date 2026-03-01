Мусульмане отпразднуют Ураза‑байрам

Мусульмане по всему миру 20 марта встретят один из главных праздников ислама — Ураза-байрам, знаменующий окончание священного месяца Рамадан.

Ураза-байрам празднуют все мусульмане вне зависимости от течения — как шииты, так и сунниты. По-арабски праздник называется Ид уль-Фитр, что буквально переводится как «праздник прекращения поста».

Это праздник разговения после месячного поста, когда мусульманам нельзя пить и есть от рассвета до заката. Рано утром верующие соберутся на коллективные богослужения, после молитвы мусульмане расходятся по домам, где их ждет праздничный стол.

Дата празднования каждый год меняется, поскольку мусульманский мир ориентируется на лунный календарь. Согласно астрономическим расчетам, последний день месяца Рамадан наступил 19 марта, поэтому Ураза-байрам в 2026 году отмечается 20 марта.

В связи с празднованием Ураза-байрама в девяти регионах России 20 марта объявлен выходным днем — отдыхать будут жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Татарстана, Чечни и Крыма.