Почему подростки по утрам спят дольше, чем взрослые

Подростки обычно спят дольше по утрам, чем взрослые из-за полового созревания, рассказал профессор, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Подростки во время полового созревания становятся "совами". Это связано с биологическими изменениями в циркадной системе», — рассказал в интервью «Газете.ру» профессор.

По его словам, пик бодрствования сдвигается на более позднее время, желание спать появляется позже вечером и естественное время пробуждения становится позднее утром. В среднем этот сдвиг составляет один-три часа.

«Главная физиологическая причина — это изменение времени выработки мелатонина, секреция которого происходит позднее», — пояснил Крутовский. У подростков начало секреции мелатонина происходит позже, чем у детей или взрослых, поэтому они физиологически не могут заснуть рано.

Из-за такой вот «биологии» у подростков возникает конфликт с социальной системой и так называемый social jetlag: школа начинается слишком рано и подростки хронически недосыпают, отметил профессор.

После 20–25 лет происходит обратный процесс — циркадный ритм постепенно сдвигается раньше, мелатонин начинает выделяться раньше вечером. К 50–60 годам большинство людей становятся явными «жаворонками», сказал Крутовский.