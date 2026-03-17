Обнаружены замораживающие воду грибы

Science Advances
Международная группа исследователей нашла грибные белки, которые способные запускать образование льда при отрицательных температурах. Статья ученых опубликована Science Advances.

Способность грибов запускать образование льда известна уже несколько десятилетий, однако только сейчас ученые расшифровали геномы грибов семейства Mortierellaceae и нашли конкретный ген, отвечающий за производство соответствующего белка.

Ученые выяснили, что необычный ген был «заимствован» далеким предком гриба у неизвестной бактерии путем горизонтального переноса. Скорее всего, данный процесс произошел миллионы лет назад.

Грибной белок представляет собой молекулу, которая способна растворяться в воде. Добавление такой молекулы позволяет воде вокруг клетки замерзнуть раньше и мягче, защищая хрупкие клеточные структуры от повреждения грубыми крупными кристаллами льда.

Открытие можно использовать в криоконсервации клеток — например, для сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов, отмечают ученые. Кроме этого, такая молекула способна в корне изменить существующие подходы к управлению погодой.

Чтобы вызвать дождь, человечество уже многие годы применяет специальную технологию засевания облаков. С самолета в облака распыляют частицы — в основном для используют кристаллы йодида серебра. Грибной белок может стать дешевой и безопасной альтернативой.

