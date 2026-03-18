Госдума в среду, 18 марта рассмотрит два законопроекта, ужесточающих миграционную политику. Срок пребывания мигранта в России станет определяться сроком трудовых отношений с ним.

Изменения в законодательстве обяжут трудовых мигрантов оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении.

Срок пребывания в России трудового мигранта и членов его семьи станет определяться сроком трудового договора. Дети иностранца, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если не имеются иные законные основания для их проживания в России.

Также предлагается ужесточить условия для иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась менее десяти месяцев в год.

Предлагается и ряд других изменений в части регулирования трудовой деятельности иностранных граждан на территории страны, сообщила ранее пресс-служба Госдумы.