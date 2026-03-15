Началось голосование на референдуме по новой конституции Казахстана

Sibnet.ru
Флаг Казахстана
Фото: Aerra Carnicom / CC BY-SA 4.0

Реформа стартовала после предложения президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным.

Для изменений 21 января 2026 года была создана Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей.

В новой Конституции закрепляется четкое разграничение религии и государства, а также утверждается светский характер системы образования и воспитания. Права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета.

Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. В числе центральных идей новой Конституции также образование и наука, культура, инновации, а также защита цифровых прав граждан.

Еще по теме
Трамп сравнил Путина и Зеленского
Иран объявил Украину «законной военной целью»
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Гигантский стальной цилиндр внезапно появился из-под земли в Японии
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»
Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
27
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
25
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
19
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет