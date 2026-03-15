Началось голосование на референдуме по новой конституции Казахстана

Реформа стартовала после предложения президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным.

Для изменений 21 января 2026 года была создана Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей.

В новой Конституции закрепляется четкое разграничение религии и государства, а также утверждается светский характер системы образования и воспитания. Права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета.

Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. В числе центральных идей новой Конституции также образование и наука, культура, инновации, а также защита цифровых прав граждан.