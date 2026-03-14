Россия нанесла массированный удар по Украине

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Комбинированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, отмечается в сообщении.

Целями удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы. Ведомство подчеркнуло, что все назначенные объекты поражены.

По предварительным данным, сегодня после ударов по Трипольской ТЭС и Киевской ГЭС оказалась частично обесточена часть Киевской области, свет также исчез в большой части украинской столицы.

Для поражения целей были задействованы сотни ударных беспилотников «Герань», баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-101, крылатые ракеты морского базирования «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон».