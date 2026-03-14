Россия нанесла массированный удар по Украине

Источник:
Sibnet.ru
Армия России (комплекс «Искандер-М»)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный удар по территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Комбинированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, отмечается в сообщении.

Целями удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также военные аэродромы. Ведомство подчеркнуло, что все назначенные объекты поражены.

По предварительным данным, сегодня после ударов по Трипольской ТЭС и Киевской ГЭС оказалась частично обесточена часть Киевской области, свет также исчез в большой части украинской столицы.

Для поражения целей были задействованы сотни ударных беспилотников «Герань», баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-101, крылатые ракеты морского базирования «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Еще по теме
США перебросят на Ближний Восток морскую пехоту
Пентагон заявил о потере воздушного танкера KC-135 над Ираком
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
Иран объявил новую тактику ударов
смотреть все
Читайте также
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Почему белые медведи не едят пингвинов
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Какие страны переживут ядерную войну
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Бесплатные смартфоны раздадут россиянам
Обсуждение (3)
Картина дня
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Зеленский оценил решение Трампа снять с России санкции
Макрон призвал восстановить трубопровод «Дружба»
ВСУ получили человекоподобных роботов-солдат
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Danilon

Чтобы построить Северную Корею или современный Афганистан, нужно вырубать ВЕСЬ интернет тотально. Но...

_ASUS__

самонадеянность грех © ... потери крутейших беспилотников сша mq - 9 reaper в количестве уже как минимум...

krasprol

Бесплатный сыр ....где? Правильно!

Egorka72

Не удивительно....., за годы нахождения у власти ЕР ничего дляулучшения жизни в РФ не делалв, .... их...