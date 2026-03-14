Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана

Американский «блицкриг» против Ирана провалился, так как у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», — сказал Небензя в интервью телеканалу RT, отметив при этом, что международная ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке, добавил дипломат. Он подчеркнул, что Иран также имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств региона, включая Израиль и Ливан, остаются первостепенными, однако в текущих условиях обеспечить их в полной мере невозможно.