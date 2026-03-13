Астероид 2026 EG1 пролетит мимо Земли

Астероид 2026 EG1 утром 13 марта максимально сблизится с Землей — расстояние составит всего 317 тысяч километров, это меньше, чем средняя дистанция до Луны, сообщается на сайте NASA.

Скорость астероида относительно Земли составляет 34 621 километров в час, диаметр космического тела оценивается примерно в 20 метров. Угрозы для нашей планеты он не представляет, его траектория пролегает над Антарктидой.

Траектория астероида 2026 EG1 Фото: © NASA

Орбита 2026 EG1 эллиптическая, с периодом обращения 655 дней — астероид курсирует от внутренней части орбиты Земли до орбиты Марса. Следующее заметное сближение 2026 EG1 с планетой Солнечной системы ожидается только 13 сентября 2186 года.

2026 EG1 — один из более чем 40 тысяч околоземных астероидов, отслеживаемых NASA. Объект был обнаружен астрономами только 8 марта 2026 года — всего за несколько дней до его сближения с Землей.