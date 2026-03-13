НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астероид 2026 EG1 пролетит мимо Земли

Источник:
Sibnet.ru
143 0

Астероид 2026 EG1 утром 13 марта максимально сблизится с Землей — расстояние составит всего 317 тысяч километров, это меньше, чем средняя дистанция до Луны, сообщается на сайте NASA.

Скорость астероида относительно Земли составляет 34 621 километров в час, диаметр космического тела оценивается примерно в 20 метров. Угрозы для нашей планеты он не представляет, его траектория пролегает над Антарктидой.

Траектория астероида 2026 EG1
Траектория астероида 2026 EG1
Фото: © NASA

Орбита 2026 EG1 эллиптическая, с периодом обращения 655 дней — астероид курсирует от внутренней части орбиты Земли до орбиты Марса. Следующее заметное сближение 2026 EG1 с планетой Солнечной системы ожидается только 13 сентября 2186 года.

2026 EG1 — один из более чем 40 тысяч околоземных астероидов, отслеживаемых NASA. Объект был обнаружен астрономами только 8 марта 2026 года — всего за несколько дней до его сближения с Землей.

Тема: Человек и космос
Уровень солнечной активности внезапно упал до минимума
Загадочный «глаз Сахары» сняли из космоса. ФОТО
Темная материя «окружила» Млечный Путь
Предложена новая стратегия поиска внеземных цивилизаций
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Какие страны переживут ядерную войну
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума допустила тотальную блокировку VPN
Россия обошла Китай по числу блокировок в интернете
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
19
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
16
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
13
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
12
Иран объявил новую тактику ударов