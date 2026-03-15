Как с помощью телефона повысить уровень счастья

Цифровой детокс
Человек, сознательно урезав проведенное в смартфоне время примерно вдвое, в качестве награды получит улучшение сна и повышение чувства удовлетворенности жизнью, утверждает врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Исследования показывают, что даже краткое сокращение экранного времени заметно снижает уровень тревоги и депрессивных симптомов, улучшает сон и общее самочувствие, рассказала в интервью «Газете.ру» Крашкина.

«В одном из них участники, которые сознательно урезали время в смартфоне примерно вдвое, стали спать в среднем на 20 минут дольше и сообщали о более высоком уровне удовлетворенности жизнью. Причем эффект по силе был сопоставим с результатами некоторых психологических интервенций», — объяснила психотерапевт.

По ее словам, цифровая среда построена как система маленьких «крючков» для дофамина: каждый лайк, уведомление, новый пост — это мини вознаграждение, которое подталкивает нас проверять телефон снова и снова.

«День без интернета» в этом контексте — не наказание, а перезагрузка. Временное отключение от цифровых устройств улучшает концентрацию, у мозга появляется то, что психологи называют downtime — время, когда внимание не занято конкретной задачей, заключила врач.

