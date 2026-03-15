Иран оказался крайне неудобным противником для США

Соединенные Штаты при проведении операции против Ирана столкнулись с крайне неудобным противником, не похожим ни на одного из тех, с кем американская армия ранее воевала, пишет Bloomberg со ссылкой на военные источники.

Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — быстрые удары с применением подавляющей силы. Но уже через две недели американские военные столкнулись с неожиданными трудностями, рассказали источники.

«Это первая война, где противник обладает такими возможностями», — сказала старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико.

Несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет Ирана — меньше, чем ВВП американского штата Вермонт — он располагает крупным арсеналом ракет и беспилотников. Эти системы Тегеран накапливал годами, рассредоточивая и скрывая их по территории страны.

Американским силам пришлось активно расходовать дорогие и немногочисленные ракеты-перехватчики для отражения иранских атак. По оценкам аналитиков, только за первые дни войны союзники США могли израсходовать более тысячи перехватчиков Patriot PAC-3. Это почти вдвое больше годового производства этих ракет.

Эксперты отмечают, что конфликт также стал своеобразной гонкой вооружений. «Это гонка — чьи запасы боеприпасов закончатся раньше: наши или иранские», — заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.