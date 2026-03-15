НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Иран оказался крайне неудобным противником для США

Источник:
Bloomberg
188 0
Иранские ракеты
Фото: Hamidreza Nikoomaram / CC BY 4.0

Соединенные Штаты при проведении операции против Ирана столкнулись с крайне неудобным противником, не похожим ни на одного из тех, с кем американская армия ранее воевала, пишет Bloomberg со ссылкой на военные источники.

Когда первые крылатые ракеты начали поражать цели на территории Ирана, операция выглядела как типичная для США кампания — быстрые удары с применением подавляющей силы. Но уже через две недели американские военные столкнулись с неожиданными трудностями, рассказали источники.

«Это первая война, где противник обладает такими возможностями», — сказала старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико.

Несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет Ирана — меньше, чем ВВП американского штата Вермонт — он располагает крупным арсеналом ракет и беспилотников. Эти системы Тегеран накапливал годами, рассредоточивая и скрывая их по территории страны.

Американским силам пришлось активно расходовать дорогие и немногочисленные ракеты-перехватчики для отражения иранских атак. По оценкам аналитиков, только за первые дни войны союзники США могли израсходовать более тысячи перехватчиков Patriot PAC-3. Это почти вдвое больше годового производства этих ракет.

Эксперты отмечают, что конфликт также стал своеобразной гонкой вооружений. «Это гонка — чьи запасы боеприпасов закончатся раньше: наши или иранские», — заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Политика #Мир #Военная политика #Армия
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Удавиков

у америкосов ничего не поменялось

-БЕРКУТ-

сразу снимают санкции, когда не хватает... а Россия и рада, нате везём, купите, заберите и дальше будем...

mosquito__2010

за брянск таких как ты примерно по полторы тысячи всушников в сутки превращают в без вести пропавших....

mosquito__2010

но по дружбе течёт очень агрессивная нефть и в ней отсутствуют молекулы свободы его запускать нельзя...