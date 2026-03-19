Правда ли, что люди используют мозг только на 10%

Человеческий мозг работает «на все сто», а утверждение, что люди используют его лишь на 10%, — миф, который гуляет из одной популярной книги в другую, заявила ученый секретарь Московского общества детских врачей Ирина Фарбер.

«Этот миф появился в 1936 году, когда профессор Гарвардского университета Уильям Джеймс заявил, что средний человек использует лишь 10% своих умственных способностей. Это утверждение попало в предисловие к знаменитой книге Дейла Карнеги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей"», — приводит портал «Наука.рф» слова Фарбер.

Книга Карнеги стала очень популярной и распространила этот миф. Массовая культура и фильмы вроде «Люси» или «Области тьмы» только укрепили это заблуждение.

На самом деле Джеймс имел в виду совершенно другое. Люди задействуют мозг на 100%, просто не все области работают одновременно с максимальной интенсивностью, поскольку каждая из них отвечает за определенные задачи. «Поэтому утверждение, что мы используем только 10% нашего мозга, — это ошибка», — отметила ученый.

Частичное использование мозговых функций было бы крайне нерационально с точки зрения эволюции. Мозг весит всего около 2% от массы тела, но потребляет до 20% всей энергии организма. Природа бы не допустила, чтобы настолько «дорогой» орган приносил пользу только на 10%.