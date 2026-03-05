НАВЕРХ
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране

РИА Новости
Министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: U.S. Secretary of Defense

Североатлантический альянс может применить статью о коллективной обороне для помощи США в операции против Ирана, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы к этому подготовились. Поэтому то, что мы сейчас делаем как НАТО, — это обеспечиваем, чтобы мы в полном, 360-градусном формате защищали каждый дюйм территории НАТО», — приводит РИА Новости заявление Рютте.

Генсек отметил, что НАТО намеренно сохраняет неопределенность в отношении вступления в состав антииранской коалиции. «Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше»,— добавил он.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в назвал «неприкрытым цинизмом» слова о том, альянс готов задействовать пятую статью о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана.

Он напомнил, как «усердно и громко» Франция, Германия и Великобритания подчеркивали свою непричастность к ударам по Ирану и призывали к дипломатии.

«И вот господин Рютте с гордым видом объявляет, что НАТО готово к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана», — отметил Карасин.

Политика #Мир #Военная политика
