НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Иран установил полный контроль над Ормузским проливом

Источник:
Fars
671 9
Боец Корпуса стражей исламской революции
Боец Корпуса стражей исламской революции
Фото: Ayoub Ghaderi / CC BY 4.0

Иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — приводит заявление Акбарзаде агентство Fars.

Он отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. Здесь уничтожено уже более десяти нефтяных танкеров, добавил Акбарзаде.

Ормузский пролив имеет огромное значение для мировой экономики и геополитики. Это единственный морской выход из Персидского залива в открытый океан.

Через пролив проходит около 20–25% всей мировой нефти и до 30% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цена на природный газ вырастет вдвое, а стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель.

Еще по теме
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия
США начали военную операцию в Эквадоре
Зеленский пожелал буферной зоны на территории России
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Армия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
46
США начали масштабную операцию против Ирана
45
Глава офиса Зеленского предложил раздел России
31
Иран отказался возобновлять переговоры с США
28
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов
27
Президент ОАЭ позвонил Путину