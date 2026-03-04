Иран установил полный контроль над Ормузским проливом

Иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — приводит заявление Акбарзаде агентство Fars.

Он отметил, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. Здесь уничтожено уже более десяти нефтяных танкеров, добавил Акбарзаде.

Ормузский пролив имеет огромное значение для мировой экономики и геополитики. Это единственный морской выход из Персидского залива в открытый океан.

Через пролив проходит около 20–25% всей мировой нефти и до 30% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цена на природный газ вырастет вдвое, а стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель.