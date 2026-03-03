НАВЕРХ
Устный экзамен по истории введут для девятиклассников

Источник:
ТАСС
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Девятиклассники в России для допуска к ОГЭ должны будут сдать устный экзамен по истории, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Новый экзамен планируют ввести с 2027/2028 учебного года. Его планируют проводить в форме допуска к ГИА в январе-апреле, уточнил министр на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, передает ТАСС.

По оценке Рособрнадзора, устный экзамен по истории ежегодно будут сдавать около 1,5 миллиона девятиклассников. Он будет проходить в форме собеседования, отметил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

В 2026 году историю ввели в качестве альтернативного обществознанию экзамена для поступления вузы дополнительно по 20 направлениям. В прошлом году в качестве обязательного экзамена историю сдавали только на шести направлениях.

