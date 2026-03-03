НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Иран пригрозил странам Европы войной

Источник:
GulfNews
373 4
Армия Ирана (ракета)
Фото: © Hossein Fatemi

Если европейские страны присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, это будет «актом войны», заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Это было бы актом войны. Любой подобный акт против Ирана был бы расценен как пособничество агрессорам. Это было бы расценено как акт войны против Ирана», — цитирует дипломата GulfNews.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии пригрозили использовать вооруженные силы против Ирана, в случае если тот продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

Тегеран уже пытался атаковать военные объекты Соединенного королевства на территории Кипра. Силы ПВО Кипра перехватили два беспилотника, направлявшихся к британской базе ВВС «Акротири».

Политика #Конфликты
Обсуждение (4)
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

se 34

Международный воды это свободные воды и тебя недолжно волновать кто куда и под каким флагом там плывет,...

se 34

Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...