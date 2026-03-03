Иран пригрозил странам Европы войной

Если европейские страны присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, это будет «актом войны», заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

«Это было бы актом войны. Любой подобный акт против Ирана был бы расценен как пособничество агрессорам. Это было бы расценено как акт войны против Ирана», — цитирует дипломата GulfNews.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии пригрозили использовать вооруженные силы против Ирана, в случае если тот продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

Тегеран уже пытался атаковать военные объекты Соединенного королевства на территории Кипра. Силы ПВО Кипра перехватили два беспилотника, направлявшихся к британской базе ВВС «Акротири».