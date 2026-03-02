Израиль заявил о начале наступления в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане, заявил начальник израильского генштаба Эяль Замир.

«Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление», — приводит пресс-служба ЦАХАЛ заявление Замира.

Он призвал готовиться ко многим суткам боев. «Это требует сильной оборонительной готовности и постоянной наступательной готовности действовать непрерывными волнами, постоянно используя открывающиеся возможности», — отметил начальник генштаба.

Замир утверждает, что «Хезболла» начала кампанию против Израиля и несет ответственность за эскалацию.

Ночью в понедельник ЦАХАЛ нанес удары по нескольким районам Ливана. Тель-Авив назвал их целью объекты «Хезболлы». По данным ливанских властей, всего от израильской агрессии погиб 31 человек, 149 получили ранения.