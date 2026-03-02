Иран отказался возобновлять переговоры с США

Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Мы не будем вести никаких переговоров в США», — написал Лариджани в своем телеграм-канале.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос своими «пустыми надеждами» и теперь боится «дальнейших потерь среди американских войск».

В субботу, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Трамп призвал иранцев страны свергнуть власть.

В ночь на воскресенье, 1 марта иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак США и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.