#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп рассказал, сколько продлится операция против Ирана

Источник:
Daily Mail
425 2
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может продлится не более четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп.

«Речь шла о примерно четырехнедельном процессе, поэтому, учитывая силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше», — сказал Трамп в интервью Daily Mail.

Президент США отметил, что по-прежнему открыт для переговоров. При этом, он отметил, что «говорить нужно было на прошлой неделе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША против Ирана: чем закончится война

Трамп допустил приостановку ударов, если Тегеран удовлетворит требования Соединенных Штатов.

Утром в субботу, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп призвал иранцев свергнуть режим.

В Иране были атакованы многие города. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он погиб. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Политика #Мир #Военная политика #Армия
Обсуждение (2)
Трамп рассказал, сколько продлится операция против Ирана
Топ комментариев

funkit

Молодцы! Америка ТЕРРОР ещё тот...👎🏻

dimans1000

Странно что иран не был готов к таком нападению, ни ПВО, ни попыток уничтожить авианосцы, не элементарно...

10Granit10

щас и наши ушлепки под шумок цены на бензин опять поднимут .

dimans1000

Как легко и просто щас устраняются неугодные диктаторы, но почему то не все, а какие то избранные. Интересно...