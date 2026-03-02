Трамп рассказал, сколько продлится операция против Ирана

Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может продлится не более четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп.

«Речь шла о примерно четырехнедельном процессе, поэтому, учитывая силу, это большая страна, это займет четыре недели или меньше», — сказал Трамп в интервью Daily Mail.

Президент США отметил, что по-прежнему открыт для переговоров. При этом, он отметил, что «говорить нужно было на прошлой неделе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ США против Ирана: чем закончится война

Трамп допустил приостановку ударов, если Тегеран удовлетворит требования Соединенных Штатов.

Утром в субботу, 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп призвал иранцев свергнуть режим.

В Иране были атакованы многие города. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он погиб. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.