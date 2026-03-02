Обязательная отработка введена для молодых врачей

Вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей, подписанный президентом Владимиром Путиным осенью 2025 года.

Молодые врачи с 1 марта 2026 года должны будут проходить так называемое наставничество в течение трех лет после получения диплома. При этом первым местом работы выпускников должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС.

Учились медики на бюджете или платно, не имеет значения. Правило касается всех молодых специалистов со средним профессиональным образованием, бакалавриатом, специалитетом и ординатурой.

Отрабатывать не придется только тем, кто получил диплом до 1 марта 2026 года, а также имеет специальность из специального списка, утвержденного Минздравом: «фармацевтика», «гигиена труда», «авиационная медицина» и другие узкие профили.

Общий срок — три года, однако в некоторых случаях он зависит от специализации и места работы молодого врача. Так, сокращенный срок установили для медиков небольших поселений и в городах с населением до 50 тысяч человек, а также в новых регионах России.

В ходе отработки можно будет менять место работы, однако необходимо соблюсти установленный Минздравом срок. Если молодой врач уклониться от отработки, он не сможет получить периодическую аккредитацию, которая проводиться для медиков каждые пять лет.