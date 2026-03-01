Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родных совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права, заявил президент России Владимир Путин в соболезновании президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — приводит пресс-служба Кремля текст соболезнования.

Путин попросил передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана.

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — сказано в соболезновании.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате одного из ударов погиб Хаменеи.