Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами

Sibnet.ru
Дубай
Фото: Michell Zappa / CC BY-SA 2.0

Иранская ракета упала в элитном районе Палм-Джумейра в Дубае, поразив пятизвездочный отель Fairmont The Palm с российскими туристами. После падения в здании начался пожар.

Судя по всему, ракета упала после перехвата системой ПВО. Столб дыма, поднимающийся на месте происшествия, виден за несколько километров, передает CGTN Europe со ссылкой на очевидцев.

Власти Дубая уточнили, что на место происшествия были оперативно направлены аварийно-спасательные службы. По предварительным данным, четыре человека получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.

Ракетным ударам со стороны Ирана подвергся не только Израиль, но и другие ближневосточные государства, на территории которых есть американские военные баз. В их числе Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы, запланированные на 28 февраля. О переносе и отмене части рейсов по этим направлениям также сообщили S7, «Уральские авиалинии», «Победа».

Посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей. Российские авиакомпании отметили все рейсы в Дубай и Абу-Даби.

