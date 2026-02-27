Путин поздравил элиту российской армии

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», — сказал глава государства в обращении.

Путин поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.

Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, отметил глава государства.

Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, добавил президент. Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, добавил он.

«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине», — подчеркнул Путин