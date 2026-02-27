Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к вероятной переброске на Украины в рамках так называемой коалиции желающих, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — рассказали источники.

По их словам, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.

Эксперты отмечают, что численность всех вооруженных сил Британии сейчас не превышает 70 тысяч человек. Для того, чтобы укомплектовать одну бригаду для переброски на Украину, британцам придется вывести войска из Эстонии и Кипра. Об этом уже предупредили британского премьера Кира Стармера.

«Что касается сдерживания России, то нам требуется еще три-пять лет, чтобы смочь выдержать серьезную конфронтацию с крупным государством», — признался замминистра обороны Британии Алистер Карнс.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой «коалиции желающих».