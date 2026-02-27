НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Десант Британии и Франции завершил подготовку к высадке на Украине

Источник:
The Daily Telegraph
600 3
Морская пехота Британии
Фото: U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Brittney Vella

Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к вероятной переброске на Украины в рамках так называемой коалиции желающих, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. 

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», — рассказали источники.

По их словам, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.

Эксперты отмечают, что численность всех вооруженных сил Британии сейчас не превышает 70 тысяч человек. Для того, чтобы укомплектовать одну бригаду для переброски на Украину, британцам придется вывести войска из Эстонии и Кипра. Об этом уже предупредили британского премьера Кира Стармера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему НАТО проиграет войну России

«Что касается сдерживания России, то нам требуется еще три-пять лет, чтобы смочь выдержать серьезную конфронтацию с крупным государством», — признался замминистра обороны Британии Алистер Карнс.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой «коалиции желающих».

Еще по теме
Путин поздравил элиту российской армии
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Ким Чен Ын заявил о разработке секретных видов вооружений
Количество продавцов на маркетплейсах впервые снизилось в России
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Обсуждение (3)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Пять причин: почему СВО длится так долго
20
Треть россиян стыдятся соотечественников за рубежом
17
Франция и Британия собрались вооружить Украину ядерным оружием
15
Путин назвал главное условие развития цивилизации
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине