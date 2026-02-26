Воробьи в России аномально разжирели

Городские воробьи в России стремительно набирают лишний вес из-за питания остатками фастфуда, выяснили ученые из Института проблем экологии и эволюции РАН.

Серия наблюдений показала, что в настоящее время масса среднего городского воробья превышает норму на 1520%. Это негативно сказывается на здоровье птиц — у них нарушается гормональный фон, ухудшается качество сна и репродуктивные функции.

Причина эпидемии ожирения — многочисленные кафе быстрого питания, где воробьи легко находят богатую углеводами пищу. Их организм постепенно приспособился к переработке рафинированных продуктов и жиров.

Исследователи отмечают, что разжиревшие воробьи становятся малоподвижными, чаще остаются на земле и неохотно перелетают с места на место. Анализы крови показывают повышенные уровни холестерина и глюкозы.

При этом проблема в последние годы приобретает международный характер — аналогичные данные по местным популяциям городских воробьев ранее получили ученые Оксфордского университета и американские орнитологи.