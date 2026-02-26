Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет добиться заключения мира в течение месяца, пишет издание портал Axios со ссылкой на источники.

«Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц», — рассказал один из источников.

При этом Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках мирного соглашения с Россией, сообщил неназванный украинский чиновник.

Самым спорным моментом в мирных переговорах сейчас является территориальный вопрос. Россия требует от Украины передать ей весь Донбасс. Киев отвергает это требование Москвы.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта должен пройти в течение ближайших десяти дней.