Уиткофф оценил уровень российских переговорщиков

Источник:
«Коммерсантъ»
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: © пресс-служба Кремля

Россия на переговорах по мирному урегулированию на Украине продемонстрировала «настоящую коммуникацию», заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», — цитирует «Коммерсантъ» Уиткоффа.

Он подчеркнул, что без понимания позиций обеих сторон невозможно найти компромиссное решение и назвал новый подход администрации Трампа ключевым отличием от предшественников.

По словам Уиткоффа, разочарование президента США Дональда Трампа затянувшимися военными действиями заставляет Вашингтон усиливать давление на участников процесса.

Накануне спецпосланник президента США анонсировал трехстороннюю встречу делегаций Украины, России и США в ближайшие 10 дней.

