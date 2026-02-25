НАВЕРХ
Гигантская звезда сбросила оболочку и подготовилась к взрыву

Источник:
Sibnet.ru
136 0

Одна из крупнейших звезд во Вселенной под названием WOH G64 приблизилась к финальной стадии эволюции, выяснили астрономы из Национальной обсерватории Афин.

WOH G64 показала переход от красного сверхгиганта к желтому гипергиганту — редкому и нестабильному состоянию, который заканчивается мощным взрывом сверхновой, говорится в статье исследователей, опубликованной Nature Astronomy.

Звезда находится в Большом Магеллановом Облаке — карликовой галактике-спутнике, вращающейся вокруг Млечного Пути. WOH G64 была открыта в 1970-х годах и привлекла внимание ученых своими размерами — ее радиус в 1500 раз превышает солнечный.

Звезда WOH G64
Звезда WOH G64
Фото: © European Southern Observatory

WOH G64 — очень молодая звезда по космическим меркам, ей всего около 5 миллионов лет. Для сравнения — возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет. Однако такие гиганты живут недолго и обречены на ранний взрыв.

Наблюдения с помощью Very Large Telescope показали, что звезда быстро теряет вещество и активно сбрасывает внешние слои. Это означает, что WOH G64 переходит от сжигания водорода к сжиганию гелия с последующим экстремальным сжатием и мощным взрывом.

Назвать точный срок «смерти» гигантской звезды невозможно, однако наблюдения за WOH G64 дают астрономам редкую возможность «вживую» зафиксировать эволюцию сверхмассивных светил.

Тема: Человек и космос
Наука #Наука
