МТС оформит россиянам зарубежные карты Visa

Sibnet.ru
МТС запустил новую услугу по оформлению именных зарубежных карт Visa со стандартными сроками обслуживания. Она уже доступна россиянам в сервисе «МТС Оплата», сообщила пресс-служба оператора.

Пластиковую карту оформляют в одном из пяти крупнейших банков Таджикистана, она привязана к долларам или евро. Пополнять счет можно с российских рублевых карт системы «Мир» по номеру телефона или реквизитам карты с конвертацией в валюту.

Чтобы оформить зарубежную карту, клиенту необходимо иметь профиль в Telegram, предоставить данные загранпаспорта и оформить заявку с ФИО, номером телефона, датой рождения и электронной почтой.

Оформление занимает 3 суток, стоимость Visa Platinum — 24 тысячи рублей, при этом сама карта предоставляется с нулевым балансом. Обслуживание карты будет стоить 20 долларов в первый месяц и один доллар каждый последующий.

Пользователь с помощью карты Visa сможет оплачивать покупки и снимать наличные в любой стране и на любом поддерживаемом сервисе. Пополнять пластиковую карту можно на сумму до 5 миллионов рублей.

Отмечается, что такая карта может пригодиться путешественникам, а также пользователям, которым нужны подписки на зарубежных сервисах — например, ChatGPT, Netflix, Spotify, оплатить которые с помощью российских карт сейчас невозможно из-за санкций.

Экономика #Деньги
