Цены на маркетплейсах перестанут зависеть от способа оплаты

Единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа введут для маркетплейсов в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что в прошлом году был принят закон о регулировании платформенной экономики. Он должен оказывать существенное влияние на защиту интересов потребителей, бизнеса.

Однако премьер подчеркнул, что платформенную экономику России нельзя сводить к маркетплейсам, так как в настоящее время быстро развиваются логистические, медицинские и другие платформы.

Ранее крупные банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает, оплачивая товары картой банка, аффилированного с площадкой. Они посчитали это скрытой формой конкурентной борьбы.