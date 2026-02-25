НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на маркетплейсах перестанут зависеть от способа оплаты

Источник:
Sibnet.ru
274 3
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Единые правила отображения цены товара независимо от средства платежа введут для маркетплейсов в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Людей это волнует, люди беспокоятся, что какие-то движения просто не дадут возможности купить недорого товар, к которому они привыкли и который удобно доставлять», — сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что в прошлом году был принят закон о регулировании платформенной экономики. Он должен оказывать существенное влияние на защиту интересов потребителей, бизнеса.

Однако премьер подчеркнул, что платформенную экономику России нельзя сводить к маркетплейсам, так как в настоящее время быстро развиваются логистические, медицинские и другие платформы.

Ранее крупные банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает, оплачивая товары картой банка, аффилированного с площадкой. Они посчитали это скрытой формой конкурентной борьбы.

Еще по теме
Где купить часы Casio: почему выбор ритейлера — вопрос безопасности
Почему не стоит расплачиваться переводом физлицу
Чем опасна рассрочка на маркетплейсах
Wildberries запустил перепродажу любых товаров
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Пять причин: почему СВО длится так долго
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Зеленский «гарантировал» возврат территорий Украины
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Цены растут...., зарплаты прежние.... Откуда взялся рост благосостояния? Враньё.

scorpion2777

Свинофюрер с тобой дурью поделился?

KENTSeryga

Пффф показуха. Да пожалуйста. Т.е. когда США бомбили Ирак, Сирию, Ливию с ними они не были солидарны....

карат11

Всё, дальше уже некуда, отчего их так прёт, от счастья врать!